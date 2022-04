PostNL stopt met briefje in de bus voor misgelopen pakket

Pakketbezorgers van PostNL staan in zo'n 9 procent van alle gevallen bij een huis waar de ontvanger niet thuis is. Meestal stoppen ze dan een briefje in de bus waarop staat dat het pakket bij bijvoorbeeld de buren ligt, maar daar komt nu een einde aan. In mei vorig jaar waarschuwde PostNL ontvangers van pakketten in sommige gevallen ook al via de digitale weg.