PORTRET. Wie is Dylan Mulvaney, de influencer die het aandeel van AB Inbev deed kelderen?

KIJK. Bodycam­beel­den tonen hoe Londense man ziekenwa­gen onderplast en medisch materiaal beschadigt

James Macky, een 58-jarige man uit Londen, is veroordeeld voor seksuele aanranding van een hulpverlener en het beschadigen van een ziekenwagen. De man kreeg drie jaar en twee maanden gevangenisstraf en wordt levenslang ingeschreven in het register van zedendelinquenten. Op beelden van de ambulancedienst van South Western is te zien hoe de man zonder enige schaamte in de ziekenwagen urineert. Eerder gooide hij ook al medisch materiaal naar buiten, waardoor het voertuig buiten gebruik was. Op weg naar het ziekenhuis randde de 58-jarige man achterin de ambulance een vrouwelijke hulpverlener aan. “Dit is volstrekt onaanvaardbaar”, reageert een medewerker van de misdaad- en geweldbestrijding bij de ambulancedienst.