PORTRET. Schandaalbank Credit Suisse in vrije val, maar het rommelde al jaren: drugsmaffia en dictators waren klant

Rechtbank wijst vraag tot onderzoek bij Triodos Bank af

De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft een verzoek om een onderzoek bij Triodos Bank afgewezen. Volgens de rechters kan op onderdelen getwijfeld worden aan het in het verleden gevoerde beleid bij de bank, maar een onderzoek zou niet in het belang zijn van zowel Triodos als de certificaathouders die de zaak hadden aangespannen.