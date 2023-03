PORTRET. Mimi Ullens (70), steenrijke barones die aan liefdadigheid deed, op straat doodgeschoten door haar stiefzoon

Opnieuw klachten over aanleg glasvezel door Proximus: 116 klachten op 6 maanden tijd

Testaankoop heeft in de afgelopen zes maanden 116 klachten ontvangen over de uitrol van het Fiber-netwerk door Proximus. Klanten krijgen zonder instemming een duurder abonnement, woningen worden beschadigd en de communicatie van onderaannemers van Proximus laat te wensen over. Dat meldt de consumentenorganisatie woensdag in een persbericht.