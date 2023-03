PORTRET. Mimi Ullens (70), ooit steenrijke barones die aan liefdadigheid deed, op straat doodgeschoten door haar stiefzoon

Europese migratie­stro­men aanzien­lijk toegenomen in 2021

In 2021 zijn ongeveer 2,3 miljoen niet-Europese immigranten aangekomen in de Europese Unie (EU). Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2020, toen ongeveer 1,9 miljoen niet-EU-burgers voet aan wal zetten op het oude continent. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde gegevens van Eurostat.