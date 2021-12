PORTRET. Gents biotechbedrijf ArgenX mag medicijn tegen zeldzame ziekte uitbrengen in VS, en dat kan tot een miljard dollar per jaar opleveren. Wat is ArgenX? En wie is CEO Tim Van Hauwermeiren?

Het Gentse biotechbedrijf ArgenX kreeg in de VS de erkenning om haar medicijn tegen auto-immuunziekte myasthenia gravis op de markt te brengen. Volgens experts zal dat geneesmiddel een miljard dollar per jaar aan inkomsten opleveren? Maar wat is ArgenX? Wie is oprichter en CEO Tim Van Hauwermeiren (48)? Wat is myasthenia gravis en hoeveel mensen hebben die ziekte? En waarom kan dat zoveel geld opbrengen? “Zonder de winst zou er nooit iemand aan begonnen zijn. Maar die discussie wordt altijd scheefgetrokken.”