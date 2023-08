PORTRET. Elvira Nabioellina, de belangrijkste soldaat van Poetin

Zomerbar van restaurant in Jette heeft genoeg van overlast en ongewenste bezoekers: “Elke dag een berg zwerfvuil op ons terras”

Het populaire restaurant Chez Soje in Jette sluit vroegtijdig de deuren van zijn zomerbar. Aan de opkomst ligt het alvast niet, want het terras zat regelmatig afgeladen vol. De aanhoudende overlast van zwerfvuil en ongewenste bezoekers doet de uitbater noodgedwongen beslissen om de zomerbar op te doeken. “Het is dweilen met de kraan open.”