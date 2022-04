PORTRET. Elon Musk: gepeste jongen met autisme die op z'n 27ste al multimiljonair werd

“Dit is jouw eerste bedrijf. Laten we wat geld cashen, zodat jij je tweede, derde en vierde bedrijf kunt starten”, zei Derek Proudian, een durfkapitalist die wat geld in Zip2 had geïnvesteerd, tegen de toen 26-jarige Elon Musk in mei 1998. Het is precies wat Musk heeft gedaan: pc-fabrikant Compaq betaalde 307 miljoen dollar voor Zip2 - wat voor bedrijfje dat was, leest u straks - en Musk hield zelf aan de deal 22 miljoen dollar over. Daar in Mountain View, in het kantoortje van zijn eerste bedrijf in Silicon Valley, ligt de navelstreng van het imperium van Elon Musk. Hij zal die zonder spijt of schroom doorknippen en uitgroeien tot de man van 250 miljard.