PORTRET. Duiktocht naar gezonken Titanic is niet eens extreemste avontuur van miljardair Hamish Harding: “Een voedselvoorraad maakt niets uit. Als het misgaat, kom je niet meer terug”

Leerkrach­ten komen met alternatie­ve lessenta­bel­len om meer wetenschap­pen te geven: “Moet ik anders via YouTube-film­pjes lesgeven om tijd te besparen?”

Krijgen leerlingen volgend schooljaar nog voldoende biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde? Volgens de leerkrachten van die vakken is het antwoord duidelijk nee. Zij komen nu met eigen lessentabellen waarin er voor elke richting meer ruimte voor wetenschappen is voorzien. “We willen gewoon wat we vroeger hadden.”