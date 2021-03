Porsche van drugsbaron Pablo Escobar te koop voor 1,8 miljoen euro

Crimineel duur, tenzij de koffer nog vol cocaïne zit. Dat wordt gezegd over deze Porsche 911 RSR, een van de favoriete wagens uit de voormalige collectie van drugsbaron Pablo Escobar. De bolide staat te koop voor 1,8 miljoen euro. Veel meer dus dan de 483.000 euro die is betaald voor de Porsche van Diego Maradona .

Nog voor Pablo Escobar in cocaïne stapte, had hij al een voorliefde voor auto’s. In het begin van zijn criminele carrière dwaalde hij immers door de straten van Medellin als autodief. In de jaren 70 bouwde hij zijn drugsimperium uit. Op zijn toppunt verdiende Escobar ongeveer 61 miljoen dollar per dag en werd hij door het zakentijdschrift Forbes genoemd als de op zeven na rijkste man ter wereld.

Een Porsche kan er dan wel af. Deze kocht hij begin jaren 80 en was een van de favorieten uit zijn collectie. De wagen is gebouwd in 1974 en werd voor het eerst bestuurd door Emerson Fittipaldi, een Braziliaanse autocoureur die in de jaren 70 verschillende F1-races won. Voor de kenners: onder de motorkap zit een luchtgekoelde 3-liter zescilinder boxermotor, goed voor 315pk. Er bestaan slechts vijftien exemplaren van. Escobar liet de Porsche wel een beetje ombouwen.

Raceliefhebber

De drugsbaron was zelf ook een raceliefhebber. Hij nam in Colombia ooit deel aan de ‘Copa Renault 4', maar moest zijn hobby laten schieten om zich op ‘zaken’ te concentreren. Toch hield hij deze Porsche bij tot aan zijn dood in 1993.

Daarna belandde de auto in een opslagplaats, tot hij door voormalig F1-piloot Roger Penske naar de VS werd gehaald. Die gaf de wagen weer het Fittipaldi-uiterlijk. Hij staat nu in Florida te koop bij de Atlantis Motor Group. De vraagprijs is 2,2 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 1,8 miljoen euro.

Volledig scherm Pablo Escobar, hier achter het stuur van een andere Porsche. Hij had een enorme collectie luxewagens. © RV

