Pornokoning biedt 10 miljoen om Trump uit Witte Huis te krijgen Tynke Landsmeer kv

01u12

Bron: AD.nl, FOX 4 AP Larry Flynt, uitgever van onder andere Hustler. Porno-uitgever Larry Flynt looft een geldsom uit van 10 miljoen dollar (8,45 miljoen euro) voor compromitterende informatie die zal leiden tot de afzetting van president Donald Trump. Hij doet zijn oproep in een paginagrote advertentie in de zondageditie van The Washington Post.

Vorig jaar tijdens de verkiezingscampagnes loofde Flynt ook al een miljoen dollar uit aan wie een beeld- of geluidsopname kon verschaffen waarin Trump zich onwettig gedraagt of seksueel laatdunkend uitlaat jegens vrouwen. Nu heeft hij de premie vertienvoudigd.

In de advertentie in The Washington Post vraagt Flynt om keihard bewijs (een 'smoking gun') dat publicatiewaardig is en de definitieve val van Trump als president zal inluiden.



"Een afzettingsprocedure zou een lastige, omstreden zaak zijn, maar het alternatief - nog drie jaar destabiliserende dysfunctie - is erger. Zowel goede Democraten als goede Republikeinen die het land boven de partij verkiezen, deden het eerder al met Watergate. Om te slagen, vereist een afzetting onweerlegbaar bewijs. Daarom doe ik dit bod," schrijft Flynt in de advertentie.



Het Witte Huis had vooralsnog geen commentaar.

Flynt, uitgever van het pornoblad Hustler, was in het verleden betrokken bij meerdere rechtszaken over de vrijheid van meningsuiting in de VS.