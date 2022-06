Populair e-sigarettenmerk Juul vecht verbod in Verenigde Staten aan

Directie Ryanair ziet staking in België als "minimale verstorin­gen”

De staking van de in België gebaseerde piloten en cabinemedewerkers van Ryanair leidt slechts tot “minimale verstoringen”. Dat is het standpunt van de directie van de Ierse luchtvaartmaatschappij. “Meer dan 60 procent van het normale vliegschema van en naar de luchthaven van Charleroi en Zaventem wordt vrijdag uitgevoerd”, zegt Ryanair in een persbericht. En over het hele netwerk is vrijdag “minder dan 2 procent van de 3.000 vluchten door stakingen geïmpacteerd”.

19:46