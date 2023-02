Poolse vrouw (21) beweert dat ze Maddie McCann is: “Ouders gaan akkoord met DNA-test”

De Croo: “Het zou komende maanden moeilijk kunnen worden voor Oekraïne”

“Het zou best wel moeilijk kunnen worden voor Oekraïne in de komende maanden.” Dat zei eerste minister Alexander De Croo vanop de veiligheidsconferentie in München voor een camera van ‘De Zevende Dag’ op Eén. Op de vraag van de Britse eerste minister Rishi Sunak om de militaire steun te verdubbelen, wou hij niet met zoveel woorden in gaan.