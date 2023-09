Pony probeert mee te reizen met Engelse lijnbus

Amerikaan­se regering stelt nieuwe wet voor om achter­poort­je in wapenver­koop te dichten

De Amerikaanse regering heeft een voorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat alle kopers van vuurwapens op voorhand gescreend worden. Met deze nieuwe regel wil de regering een achterpoortje dichten in een wet die in juni 2022 werd ingevoerd na een aantal dodelijke schietpartijen in de VS.