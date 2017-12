POLL: Zin om het weekend goed in te zetten? Kies hier dan jouw Feelgoodfoto's van het jaar

Henk Deleu Fadi Alfarawn kan nu met een Mercedes door de ziekenhuisgangen rijden om naar onderzoeken te gaan in het Az Groeninge in Kortrijk.

2017 is een erg bewogen jaar geweest. Politieke strubbelingen, onbegrijpelijke misdaden en verdrietige gebeurtenissen. Gelukkig zijn er ook elk jaar steeds - en vooral - heel erg leuke, grappige en hartverwarmende momenten. De komende week laten we jullie in verschillende categorieën meebeslissen over onze “Foto’s van het jaar”, die we op 23 december lanceren. Kies vandaag jouw Feelgoodfoto's van 2017 (je mag op meerdere foto’s stemmen).