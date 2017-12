POLL: Van vurige supporters tot olifanten in de hel: kies hier jouw 'Vuur'-foto's van het jaar IVI

11u00 0 Biplab Hazra Hell is Here' van fotograaf Biplab Hazra won de prijs 'Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year'. De brand in de Grenfelltoren. De olifanten die rennen voor hun leven. De bosbranden die huizen en hun inwoners bedreigen. Vuur heeft ons dit jaar geshockeerd, verontwaardigd en beroerd. Net daarom wijden we onze laatste categorie voor de 'Foto's van het jaar' aan de krachtige beelden die uit deze nieuwsonderwerpen zijn voortgekomen. Stem vandaag voor jouw vuurfoto's van 2017 (je mag op meerdere foto’s stemmen).

De afgelopen week konden jullie al in verschillende categorieën meebeslissen over onze ‘Foto’s van het jaar’, die we op 23 december lanceren.

Nog niet gestemd op onze andere polls? Tot donderdagochtend 11 uur kan je hier nog een stem uitbrengen.