POLL: Van dappere kinderen tot spruitjes op de baan: kies hier jouw binnenlandfoto van 2017

IVI

11u00

0

Bart Borgerhoff Zieke Vince maakt droom waar: even beroemd zijn.

Dit jaar hebben we in eigen land de eerste trieste verjaardag van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek herdacht. Maar ook dit is gebeurd: de zieke Vince heeft zijn droom waargemaakt, spruitjes hebben de weg versperd in Lichtervelde en een waterlek heeft een zinkgat veroorzaakt in Brussel. De komende week laten we jullie in verschillende categorieën meebeslissen over onze “Foto’s van het jaar”, die we op 23 december lanceren. Kies vandaag jouw foto's van 2017 in de categorie "Thuis" (je mag op meerdere foto’s stemmen).