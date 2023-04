Politieman met topfunctie dreigt alles te verliezen na avond op café met jongere collega

Verpleeg­kun­di­ge in Nederland opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij dood van 24 coronapa­tiën­ten, collega’s reageren vol ongeloof

In Nederland is een verpleegkundige, een man van 30, aangehouden omdat hij verdacht wordt betrokken te zijn bij het overlijden van verschillende coronapatiënten. Maar liefst 24 sterfgevallen worden onderzocht. De man werkte in het ziekenhuis van Assen, in het noorden van Nederland. Collega’s in het ziekenhuis reageren vol ongeloof. “Het is vreselijk en niet te bevatten dat iemand die in de verpleging zit dit zou kunnen doen”, reageert een van hen.