Politieagent wordt weggeblazen tijdens sneeuwstorm Midas Van Wynendaele

12 april 2019

08u24 3

Een politieagent trotseert weer en wind om het verkeer in goede banen te leiden. Alleen is de sneeuwstorm in de Amerikaanse staat Minnesota net iets te sterk om dat op een aangename manier te kunnen doen. De opmerkelijke beelden dateren van donderdag 11 april.