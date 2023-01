Politie valt binnen bij familie van internationaal gezochte drugsbaron ‘Bolle Jos’

De politie zocht in de woningen en een kantoor naar informatie over zijn verblijfplaats. Volgens de politie zijn de ouders en een zus van Leijdekkers in augustus en december vorig jaar naar Turkije gereisd en hebben zij daar mogelijk met hun gezochte zoon en broer contact gehad. Hij verblijft vermoedelijk al langere tijd in Turkije.

Horloges, sieraden en cash geld

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op kostbare horloges, sieraden, handtassen en grote contante geldbedragen van tienduizenden euro’s en buitenlandse valuta. Bovendien zijn twee valse Duitse paspoorten gevonden. Ook is beslag gelegd op mobiele telefoons, usb-sticks, computers, camera’s en foto’s waarop de politie informatie hoopt te vinden over de verblijfplaats van Leijdekkers.

Drugstante

In een van de zaken is eveneens sprake van het dreigen met en het gebruik van geweld. Daarnaast vermoedt de politie dat hij betrokken is bij de verdwijning en dood van ‘drugstante’ Naima Jillal. Deze vrouw verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte cryptoberichten komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol heeft bij haar verdwijning. Het vermoeden bestaat dat zij gemarteld en niet meer in leven is.