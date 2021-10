Politie Texas treft zwaar verwaarloosde kinderen aan met lichaam van broertje: “Hartverscheurend, zoiets nog nooit gezien”

Oplettende serveer­ster redt jongetje (11) van mishande­len­de ouders: “Mogelijk moordonder­zoek als zij niet had ingegrepen”

17 januari In Orlando in de Amerikaanse staat Florida heeft een serveerster een elfjarige jongen gered die door zijn stiefvader en moeder zwaar mishandeld werd. Toen de familie haar restaurant bezocht, viel het de vrouw op dat het jongetje geen eten kreeg terwijl de rest van de familie wel zat te smullen. Ook zag ze dat hij schrammen en blauwe plekken had, waarna ze - achter de rug van ouders om - via een briefje aan het kind vroeg of hij hulp nodig had. Het jongetje knikte daarop ja, waarna ze de politie inschakelde.