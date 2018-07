Politie rukt uit voor openstaande voordeur 18 juli 2018

De politie van de zone Buggenhout/Lebbeke heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ploeg naar de Leemputten gestuurd. Daar had een bewoonster omstreeks 1.30 uur vastgesteld dat de voordeur van haar buren openstond. Toen de agenten rond de woning een controle uitvoerden, werden de bewoners plots wakker. Zij vertelden de politie dat ze de deur wellicht niet goed afgesloten hadden, en dat die door de wind opengewaaid was. (KBD)