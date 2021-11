Politie rolt drugsnetwerk op in Nederland en België: acht arrestaties

Het onderzoek naar het criminele netwerk begon eind vorig jaar, nadat de politie miljoenen versleutelde berichten van communicatiedienst Encrochat had onderschept. Vandaag werden er invallen gedaan in Nederland, België en Spanje. De hoofdverdachte is een 59-jarige man uit Eindhoven, het zou gaan om Peter ‘Peerke’ S. Hij is een kopstuk van de onderwereld in de Nederlandse provincie (Noord-)Brabant, dat meldt de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’. De andere verdachten zijn mannen van 29 tot 54 jaar. Ze worden vrijdag voorgeleid.