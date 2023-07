Politie ontdekt cannabisplantage tijdens huiszoeking: 128 gram cannabis en 67.000 euro in beslag genomen

HLN ONDERZOEK. Contract van 2.200 euro per dag voor vriend van spoorbaas Dutordoir brengt NMBS in verlegen­heid: “We starten audit”

Een vriend van spoorbaas Sophie Dutordoir was twee jaar lang de bestbetaalde consultant bij een dochterbedrijf van de NMBS. Hij verdiende 2.200 euro per dag. Zulke contracten kunnen enkel toegekend worden via een openbare aanbesteding. De NMBS had 3 weken nodig om ons te bevestigen dat ze niet weten of dat zo gegaan is. Dutordoir zit verveeld met de zaak. Ze ontkent dat ze de aanwerving verplicht zou hebben of dat er sprake is van een vriendendienst. “Ik scheid mijn professionele en vriendschappelijke leven al heel mijn loopbaan strikt van elkaar.”