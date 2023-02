Politie onderzoekt groepsverkrachting Belgische vrouw tijdens après-ski in Frankrijk

De Franse politie heeft een onderzoek gevoerd naar de groepsverkrachting van een jonge Belgische vrouw tijdens een uit de hand gelopen après-skifeest. De vrouw zegt dat drie mannen haar hebben verkracht in een appartement in de buurt van Gap, in de zuidelijke Franse Alpen.

De feiten vonden eerder deze maand plaats in het skigebied Dévoluy, in het Franse departement Hautes-Alpes. De Belgische toeriste bezocht in de nacht van 4 op 5 februari, in het gezelschap van een man, verschillende horecazaken in het dorp om te feesten.

Toen ze ‘s nachts terugkeerde naar het appartementsgebouw waar ze verbleef, kwam ze terecht in een ander appartement waar nog een feestje - gepaard met alcohol - aan de gang was. In die flat waren verschillende mannen aanwezig uit het zuiden van Frankrijk.

Medisch onderzoek

Volgens verklaringen van de vrouw is ze die nacht door meerdere mannen verkracht. Procureur Florent Crouhy van het parket van Gap bevestigde aan ‘BFMTV’ dat meteen een onderzoek is geopend. Verschillende mannen werden een tijdje opgepakt en nadien weer vrijgelaten. De Belgische toeriste werd overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Gap voor een medisch onderzoek.

Knokpartij met Belgen in Oostenrijk

Ook tijdens het après-skiën in het Oostenrijkse Tirol was er een incident met enkele Belgen. In het dorpje Fiss kreeg een groep van zes landgenoten het op 9 februari rond 20.40 uur aan de stok met vier Duitsers bij een ruzie om een taxi. De Duitsers kregen zo'n harde klappen dat ze allemaal naar het ziekenhuis van Zams moesten. Een van hen was zo zwaargewond dat hij moest worden overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck.

De politie startte een onderzoek naar de vechtpartij en arresteerde twee Belgen. Het gaat om twee broers van 21 en 23 jaar oud. Ze werden een tijdlang aangehouden en vervolgens overgedragen aan het parket. Mogelijk krijgt de zaak nog een vervolg voor de rechtbank.

Ook begin deze maand raakten al verschillende Belgen betrokken bij vechtpartijen tijdens de après-ski in Oostenrijk.

