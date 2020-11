Politie moet verschillende lockdownfeestjes stilleggen - Verenigd Koninkrijk wil vaccin “komende week” goedkeuren, eerste toediening mogelijk vanaf 1 december

Bizar Brief met histori­sche postzegels geveild voor 430.000 euro

22 november Een brief met historische postzegels is in Duitsland verkocht voor 430.000 euro. De brief met de eerste postzegels uit 1859 van de stad Lübeck werd zaterdag in de stad Wiesbaden geveild, meldt veilinghuis Heinrich Köhler.