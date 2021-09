Poging tot staatsgreep in Guinee: coupplegers voeren avondklok in

In Guinee heerst heel wat verwarring rond een mogelijke staatsgreep. Speciale eenheden zeggen in een video dat ze president Alpha Condé gevangengenomen hebben en dat ze de instellingen ontmantelen. Het ministerie van Defensie verzekert echter dat de aanval op het presidentschap afgeweerd werd. De militaire coupplegers hebben “tot nader order” evenwel in het hele land de avondklok ingevoerd. Dat is zondagavond aangekondigd in een mededeling die werd voorgelezen op de nationale televisie.

“Nu de president in onze macht is, hebben we beslist om de geldende grondwet op te heffen, de regering te ontmantelen en de land- en luchtgrenzen te sluiten”, liet een van de putschisten in uniform weten. Op beelden is inderdaad president Condé te zien. Ze vragen hem of hij mishandeld is, maar hij weigert te antwoorden.

Het ministerie van Defensie stelt in een persbericht dat de “rebellen angst gezaaid hebben”. “De presidentiële garde was zich echter bewust van de dreiging en is erin geslaagd om de groep aanvallers terug te dringen.”

Gouverneurs

De officiers van de special forces deelden zondagavond echter mee dat de gouverneurs en prefecten in de regio’s worden vervangen door militairen. De coupplegers kondigden voorts aan dat de uittredende ministers en de voorzitters van de instellingen maandag geconvoceerd worden op een vergadering in de hoofdstad Conakry.

In het centrum van hoofdstad Conakry was deze ochtend zwaar geschut van automatische wapens te horen. Meerdere getuigen vertelden dat er in de buurt van het paleis en enkele regeringsgebouwen heel wat soldaten te zien waren. Ook tanks en zwaarbewapende pick-uptrucks passeerden de revue. Buitenlandse ambassades adviseerden om niet de straat op te gaan.

President Condé werd in december ingezworen voor zijn derde termijn. Hij beloofde toen de corruptie in zijn land te bestrijden. Sinds hij in 2010 aan de macht kwam, zou hij de groeiende oppositie in toenemende mate laten onderdrukken hebben.

Condé overleefde in 2011 een aanslag waarbij twee lijfwachten om het leven kwamen, een teken dat de overgang naar democratie wankel is. In 2008 was immers ook al een coup gepleegd in de voormalige Franse kolonie.

Geweer

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft “elke overname van de regering door geweld van het geweer” veroordeeld in Guinee. Hij roept ook op tot de onmiddellijke vrijlating van president Condé.

Intussen heeft ook Frankrijk “de poging tot machtsovername” veroordeeld. De vroegere koloniale macht roept de militairen op om president Condé “onmiddellijk en zonder voorwaarden” vrij te laten, zo luidt het in een mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs.

Parijs “sluit zich aan bij de oproep van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) om de poging tot machtsovername met geweld te veroordelen” en “een terugkeer naar de constitutionele orde te vragen”, stelt de adjunct-woordvoerder van het ministerie in een mededeling.