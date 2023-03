Poetin heeft een ‘mol’ in Europa die helpt om zijn oliehandel draaiende te houden

New Mexico zoekt “professio­ne­le beer-knuffe­laars”, maar enkel sollicitan­ten met bachelordi­plo­ma komen in aanmerking

In de Amerikaanse staat New Mexico is het Department of Game and Fish op zoek naar “professionele beer-knuffelaars”. Van sollicitanten wordt echter meer verwacht dan een liefde voor het knuffelen van wilde dieren. Voor de functie heb je ook een bachelordiploma nodig en moet je een jaar training ondergaan.