“Plots stond er Gestapo voor de deur”: Gezin van Godelieve (91) haalde zonder het te weten SS-soldaat in huis

BV IN BEELD. Véronique De Kock en Ruth Beeckmans smullen van ‘Charlie and the Chocolate Factory’

De Antwerpse Stadsschouwburg is omgetoverd tot Willy Wonka’s wondere Chocoladefabriek voor Vlaamse versie van de familiemusical ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Met op het podim o.a. Thuis-acteur Yemi Oduwale en sopraan Astrid Stockman. Op première deze namiddag waren heel wat bekende gezichten van de partij voor een smakelijke voorstelling.

10 december