Plannen voor megalomaan project in Dubai: luxeresort in vorm van de maan

In Dubai schieten de megalomane bouwprojecten al vele jaren als paddenstoelen uit de grond en daar lijkt geen einde aan te komen. Een Canadees architectenbureau heeft plannen voor een gigantisch, maanvormig resort met een hoogte van ongeveer 225 meter. Het resort mikt op 2,5 miljoen bezoekers per jaar en wil ‘betaalbaar ruimtetoerisme’ aanbieden.

Wie een bezoekje wil brengen aan de maan, zal in de toekomst niet noodzakelijk voor astronaut moeten studeren. Als het van het Canadese architectenbureau Moon World Resorts Inc. afhangt, kan je ook gewoon op reis naar Dubai om daar dan een luxekamer te boeken in hun Moon World.

Als de plannen doorgaan, zou je daar kunnen logeren in een gigantisch, maanvormig gebouw met een hoogte van 735 voet of 225 meter. De buitenkant zou het gebouw het uitzicht krijgen van het maanoppervlak en uiteraard zou de enorme bol ‘s nachts verlicht zijn, waardoor je het gevoel krijgt naar de maan te kijken. Er zouden verschillende lichteffecten mogelijk zijn, al naargelang de maanfasen.

Vijf miljard dollar

De bouw zou zo’n vijf miljard dollar kosten. Het architectenbureau maakt zich sterk dat - mits 12 maanden voorbereiding - de bouw zelf slechts 48 maanden in beslag zou nemen. “Als we er in 2023 aan beginnen, zou het resort in 2027 of 2028 kunnen openen”, aldus Michael R. Henderson, een van de bedenkers.

Volledig scherm Volgens de architecten kan het gebouw er mits de nodige voorbereiding op 48 maanden staan. © Moon World Resorts Inc.

De planeetvormige vakantieplek hoopt 2,5 miljoen ‘gastastronauten’ per jaar te trekken, die elk minstens 500 dollar of euro zullen neertellen. In het complex is naast een ‘maankolonie’ ook plaats voor een exclusieve welness en een nachtclub. De bedenkers hopen de economie van Dubai een boost te geven.

Maanpendel

Er komen in de schijfvormige bovenbouw van het complex 300 sky-villa’s die worden verkocht aan particulieren. Zij krijgen toegang tot een exclusieve privéclub. “Gasten kunnen gebruikmaken van de eigen nachtclub, het evenementencentrum, de openbare lounge, het space-centrum en zelfs een ‘maanpendel’ die u rondom het pand vervoert.

Volledig scherm © Getty Images