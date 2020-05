Placenta's van zwangere vrouwen met Covid-19 vertonen afwijkingen Jedidja Tack

25 mei 2020

19u34

Bron: northwestern.edu, Reuters 62 De placenta’s van zestien zwangere vrouwen die na een routineonderzoek in een ziekenhuis van Chicago besmet bleken met Covid-19, vertoonden allemaal afwijkingen. “Dit wijst erop dat vrouwen die met het coronavirus besmet raken tijdens de zwangerschap nauwer moeten worden opgevolgd”, lieten onderzoekers aan de Amerikaanse Northwestern University vrijdag weten.

De zestien besmette coronapatiënten bevielen tussen 18 maart en 5 mei dit jaar. Vijftien vrouwen brachten gezonde baby’s ter wereld, terwijl één vrouw een miskraam kreeg. Geen van de levende baby’s testte positief op Covid-19. De studie, gepubliceerd in de American Journal of Clinical Pathology, toont aan dat twaalf besmette moeders, ofwel 80 procent, een soort afwijking hadden die de bloedstroom naar de foetus verminderde, maternale vasculaire malperfusie (MVM). Deze aandoening wordt gewoonlijk waargenomen bij vrouwen met pre-eclampsie (zwan­ger­schaps­ver­gif­ti­ging), of hypertensie (verhoogde bloeddruk). Opvallend was dat slechts één van de vijftien patiënten uit dit onderzoek met een gezonde baby leed aan pre-eclampsie, of hypertensie. Verder hadden zes geteste mama’s, of 40 procent, bloedklonters in de placenta.

Verband tussen Covid-19 en bloedklonters

“Dit bewijst dat het coronavirus mogelijk een oorzaak kan zijn van het vormen van klonters in de placenta”, zegt Dr. Jeffrey Goldstein, docent pathologie aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago. Hij voegt hieraan toe dat problemen met de bloedstroom in de placenta onder andere kunnen leiden tot een verminderde foetale groei, een laag niveau van het vruchtwater, of zelfs doodgeboorte.

Ook bij volwassen Covid-19-patiënten werden reeds bloedklonters aangetroffen met beroertes tot gevolg.

Opvolgen na geboorte

De placenta is het eerste orgaan dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de foetus. Ze doet dienst als de longen, het darmkanaal, de nieren en de lever van de foetus, waarbij zuurstof en voedingsstoffen uit de bloedstroom van de moeder worden opgenomen en afvalstoffen worden uitgewisseld.

Uit deze studie lijkt geen van de vijftien levende baby’s gezondheidsproblemen te hebben. Maar volgens Goldstein is het zinvol om iedere baby goed op te volgen wanneer de mama besmet was met Covid-19 tijdens de zwangerschap om te zien of hij geen verdere problemen ondervindt.

