Pizzakoerier zwaargewond 19 juli 2018

Op het kruispunt van de Steenweg en de Landuitstraat in Denderleeuw is woensdag omstreeks 19 uur een pizzakoerier zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De bestuurder van een witte bestelwagen die uit de richting van Ninove kwam, wilde de Landuitstraat inslaan. Vermoedelijk had hij de bromfietser niet opgemerkt. Het kwam tot een botsing waarbij de bromfiets doorgleed tot tegen een ander voertuig. De pizzakoerier raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (KBD)