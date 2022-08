Pizzaketen Domino’s vertrekt uit Italië wegens gebrek aan klanten

Taiwan: “China gebruikt militaire oefeningen om invasie voor te bereiden”

Volgens de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken zijn de militaire oefeningen van China in de buurt van de eilandstaat bedoeld om een invasie voor te bereiden en het evenwicht in de regio te verstoren. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie in Taipei. “China’s werkelijke bedoeling is de status quo in de Straat van Taiwan en de hele regio te veranderen”, klonk het.

6:55