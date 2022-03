Pizza met vissticks? Voormalige 1 aprilgrap wordt echt product

Binnenkort vergunning nodig om dier te kopen in Wallonië

Vanaf 1 juli zal het in Wallonië minder gemakkelijk worden om een dier te kopen of te adopteren. Er zal een document moeten worden voorgelegd waaruit blijkt dat men niet verstoken is van de vergunning om een dier te houden. Dat meldt Sudinfo.

