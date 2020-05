Pintje aan huis? Cafébazen komen creatief uit de hoek en beginnen bier aan huis te leveren of openen afhaaltoog JOBR

22 mei 2020

11u24

Bron: The Telegraph, Belga 13 Dat horeca-uitbaters door de coronacrisis een moeilijke tijd beleven, is duidelijk. Maar zo’n crisis dwingt mensen ook vaak tot creativiteit. Zo is een Britse cafébaas begonnen met pintjes aan huis te leveren. Het enige wat dorstige klanten hoeven te doen, is de cafébaas op te bellen en hun adres door te geven. Enkele minuten later staat de tapwagen voor de deur.

Een stralende zon en aangename temperaturen. De ideale gelegenheid om een terrasje te doen volgens velen. Al is dat buiten de coronacrisis gerekend. Cafés en restaurants zijn intussen al weken gesloten. Dat geldt ook in Groot-Brittannië. Al heeft de Londense cafébaas Pete Brown daar iets op gevonden. Hij bouwde zijn bestelwagen om tot een mobiele tapwagen. Klanten bestellen telefonisch en enkele minuten later staat de tapwagen op de oprit met een fris biertje.

Voorraad

“Door het sluiten van ons café, bleven we plots met een stevige voorraad bier achter”, vertelt Pete Brown aan The Telegraph. “Dat bier is nog steeds vers, is altijd fris bewaard gebleven en smaakt nog steeds goed. Zonde om zomaar weg te gieten”, aldus de cafébaas. Om dat probleem om te lossen, installeerde Brown drie tapkranen aan zijn bestelwagen. In de laadruimte staan enkele vaten bier gestockeerd. Zo kan de cafébaas zijn klanten op hun oprit bedienen met versgetapt bier.

Afhaaltoog

Ook in ons land komen cafébazen creatief uit de hoek. Sommige horecazaken in Hasselt installeerden een afhaaltoog voor de deur en boden afhaalpinten aan. Al zorgde dat wel voor een ander probleem. Door de afhaaltogen liepen groepjes over straat met plastieken drinkbekers. Die mensen gingen vervolgens terug naar de toog voor een nieuw afhaalpintje, wat op die manier voor verdoken feestjes zorgde. “Dat is niet toegestaan”, legt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) uit. “We hebben vastgesteld dat cafébazen en -bezoekers creatief zijn, maar soms een beetje te creatief. We weten allemaal dat iedereen het moeilijk heeft, zeker de zelfstandigen en de horeaca, maar dit is een samenscholing en cafébazen zijn daar voor een stuk zelf verantwoordelijk voor”, aldus Vandeput. Om de verdoken feestjes te vermijden, werd beslist dat Hasseltse horecazaken vanaf nu enkel drank in afgesloten verpakkingen mogen aanbieden.

