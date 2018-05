Pinokkiotest: wat kan u vertrouwen van wat politici beweren? Redactie

01 juni 2018

06u00 3 Voor de gemeenteraadsverkiezingen lijken alle experts het in elk geval over één ding eens: de campagne wordt meer dan ooit uitgevochten op sociale media. Maar kloppen ze allemaal: de claims die partijen en kopstukken maken op Facebook of Twitter? De ervaring in de VS leert dat "fake news" piekt wanneer ook de stembusslag dichterbij komt. En het zal in elk geval niet Mark Zuckerberg zijn die checkt of de straffe uitspraken ook kloppen met de feiten. Net daarom lanceert HLN vandaag de Pinokkiotest: we checken de feiten en spreken een eindoordeel uit. Open en transparant volgens dit charter.

• Ongebonden en onpartijdig

We factchecken alles volgens dezelfde principes. We focussen ons bij het factchecken niet op één specifieke partij of overtuiging.

• Open over onze bronnen

Elke lezer moet kunnen nagaan hoe we tot de conclusie van onze factcheck zijn gekomen. Daarom bieden we voldoende details zodat iedereen de stappen kan nagaan en zijn we open over de bronnen die we gebruiken.

• Open over onze selectiecriteria

We gaan met verschillende tools na welke berichten van politici de meeste aandacht krijgen op sociale media. Als in die berichten beweringen staan die feitelijk te checken zijn, en waarover discussie bestaat, dan gaan we ermee aan de slag. Ook lezers kunnen ons via pinokkiotest@hln.be vragen om bepaalde zaken te factchecken. Hoe dichter de verkiezingen komen, hoe vaker we de test zullen doen.

• We corrigeren wanneer we zelf fouten maken

Bij het factchecken gaan we zo nauwkeurig mogelijk te werk. Wanneer we een correctie of een aanvulling moeten plaatsen bij een factcheck zijn we daar volledig open over.

• Duidelijke categorieën

Waar: wanneer alle feiten kloppen

Eerder waar: wanneer belangrijke nuances worden weggelaten

Eerder onwaar: wanneer de hoofdclaim feitelijk onjuist is, maar er wel sommige elementen zijn die kloppen

Onwaar: wanneer de bewering volledig fout is