Piloten willen staken. Welke impact kan dat hebben? Dreigt er chaos op Zaventem? En waarom willen ze precies op dat moment staken?

Bultrug die dagenlang opdook voor Belgische kust, nu gespot in Wester­schel­de: “Vrij bijzonder”

De bultrug die de afgelopen tijd opdook voor de Belgische en Nederlandse kust, zwemt nu in de Westerschelde ter hoogte van het Zeeuwse Ritthem. Dat meldt een woordvoerder van SOS Dolfijn. Op beelden is volgens de Nederlandse stichting te zien dat het dier heel mager is en veel afwijkingen in de huid heeft. “Maar bultruggen kunnen in het wild hele erge dingen hebben en zich toch redden.”

10 juni