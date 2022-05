Pijnlijke verspreking van George W. Bush: “Onterechte invasie in Irak, euh ik bedoel Oekraïne”

Oud-president van de Verenigde Staten George W. Bush maakte een pijnlijke blunder tijdens een speech over de oorlog in Oekraïne. “Een onterechte invasie in Irak, euh ik bedoel Oekraïne”, klinkt het. Bush refereerde na een korte stilte aan zijn leeftijd als oorzaak van zijn verspreking. “In elk geval, ik ben 75", aldus Bush. Inwoners van Irak kunnen niet lachen met de verspreking.

“Politieke tegenstanders worden gevangen gezet of uitgesloten van het verkiezingsproces”, zei George W. Bush tijdens zijn kritische speech over het Russische regime. “Het resultaat is een gebrek aan controlemechanismen in Rusland en de beslissing van één man (de Russische president Vladimir Poetin, nvdr.) om een geheel ongerechtvaardigde en brute invasie in Irak te beginnen”.

De oud-president probeerde zich nog snel te corrigeren. “Ik bedoel Oekraïne”, aldus Bush. Na een korte stilte leek Bush de fout aan zijn leeftijd toe te schrijven. “Irak ook. In elk geval, ik ben 75", klinkt de verklaring terwijl het publiek luid lacht.

De verspreking van Bush ging snel viraal op sociale media en zorgde alleen al op Twitter voor meer dan 3 miljoen views nadat de clip was getweet door een verslaggever van ‘Dallas News’.

Inwoners Irak niet opgezet met verspreking

De verspreking werd op luid gelach onthaald, maar in Irak heeft ze een bittere nasmaak. Op sociale media uiten verschillende gebruikers hun ongenoegen. “De inval in Irak blijft Bush achtervolgen, het is zijn onderbewustzijn dat hem de verspreking liet maken. Zijn brute en onrechtvaardigde invasie in Irak zal altijd zijn ergste nachtmerrie blijven”, tweette een plaatselijke journalist.

“Het spook van de invasie in Irak en de vernietiging achtervolgt Bush”, klinkt het ook. Een andere gebruiker had het over “een waarheid die hem altijd zal kwellen en een nachtmerrie waar hij elke nacht mee wordt geconfronteerd”.

Invasie Irak

Bush verwarde in een toespraak in het George W. Bush Presidential Center in Dallas de Russische invasie met de invasie in Irak tijdens zijn presidentschap in 2003. De Amerikanen en de Britten beschuldigden Irak ervan te beschikken over verboden massavernietigingswapens. Ook zou Saddam Hoessein banden hebben met de terreurbeweging Al-Qaida.

Operation Iraqi Freedom moest een einde maken aan het schrikbewind van Saddam Hoessein en zou aansturen op een situatie van vrede en democratie in Irak. Hoewel het al snel lukte om Saddam Hoessein ten val te brengen, mondde de inval uit in een jarenlange burgeroorlog met honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen.