Pierre Serry mag de gevangenis onder voorwaarden verlaten Siebe De Vooght

19u17

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 belga Pierry Serry (in het midden) in de rechtbank. De Brugse correctionele rechtbank heeft beslist Pierre Serry (67) voorwaardelijk vrij te laten in het dossier van de kasteelmoord. Serry werd vorige week woensdag geopereerd na aanhoudende prostaatproblemen. Het parket heeft 24 uur de tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

De advocaten van Serry legden voor de vierde keer een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling neer. De rechtbank van Brugge boog zich deze namiddag na de zitting rond de kasteelmoord achter gesloten deuren over het verzoek van de verdediging.



Na een korte beraadslaging werd beslist dat Serry voorwaardelijk vrij kan komen. "Reden is de medische toestand van onze cliënt", reageert advocaat Kris Vincke. "Hij werd woensdag geopereerd aan zijn prostaat. Het was volgens ons niet opportuun om hem onder die omstandigheden in de gevangenis te houden."



De kans is groot dat het Brugse parket beroep aantekent tegen de vrijlating van Serry. Ze hebben daarvoor 24 uur de tijd. Intussen blijft Serry gewoon in de cel. Indien er beroep komt, buigt de KI in Gent zich binnen twee weken opnieuw over het verzoekschrift.

Pierre Serry staat samen met André Gyselbrecht (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. Dokter Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.



Ondertussen zit Serry al meer dan vijfeneenhalf jaar in voorhechtenis. Bij zijn vorige verzoekschriften verwezen zijn advocaten naar dat aspect en naar de prostaatproblemen van hun cliënt. Die eventuele vrijlating heeft uiteraard geen gevolgen voor het vervolg van het proces. De pleidooien starten in principe op 6 november.