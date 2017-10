Pierre Serry blijft in de gevangenis Jeffrey Dujardin hr

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Pierre Serry (links) staat samen met dokter André Gyselbrecht (rechts) terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012. In de zaak van de kasteelmoord blijft verdachte Pierre Serry (67) in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. De raadkamer in Brugge had geoordeeld dat de man kon vrijkomen onder voorwaarden, maar het parket van West-Vlaanderen was daartegen in beroep gegaan.

Pierre Serry staat samen met André Gyselbrecht (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. Dokter Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.



De verdediging van Serry vroeg begin oktober al voor de vierde keer sinds de start van het proces over de kasteelmoord om hun cliënt onder voorwaarden vrij te laten. Serry staat in Brugge terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene, samen met André Gyselbrecht (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40). Zijn advocaten verwezen in hun verzoek naar de medische toestand van beklaagde. Hij onderging vorige week een operatie aan de prostaat. De rechtbank ging in op dat verzoek. Het parket legde zich evenwel niet neer bij een vrijlating.



Het hof van beroep in Gent heeft het parket dus gevolgd. Pierre Serry zit al meer dan vijf jaar in de cel. Daarvan echter slechts 644 dagen in voorhechtenis voor de moord op Stijn Saelens. De resterende duur van zijn detentie is de uitvoering van eerder opgelopen veroordelingen.

Lees ook: Advocaten vragen nieuwe rechters in proces Kasteelmoord