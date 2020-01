Nationale Loterij Gesponsorde inhoud Philipe (26) is balletdanser: “Nochtans deed ik als kind vooral gevechtssporten en atletiek.” Aangeboden door Nationale Loterij

20 januari 2020

08u00 0 Zelfs al ben je nog nooit naar een balletvoorstelling geweest, toch is de kans groot dat je onlangs enkele mooie flarden ballet te zien hebt gekregen, dankzij de tv-spot van de Nationale Loterij. De indrukwekkende sprongen en bewegingen zijn van Philipe Lens (26), eerste solist bij Opera Ballet Vlaanderen. “Nochtans deed ik als kind vooral gevechtssporten en atletiek.”

“Mijn zus volgde balletles. Toen mijn moeder me uitdaagde dat ik nooit ballet zou durven doen, schreef ik me direct in. Zoiets moet je mij geen twee keer zeggen! Ik was toen twaalf jaar. Ik heb vijf jaar les gevolgd aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen en kon daarna meteen aan de slag bij het gezelschap van Opera Ballet Vlaanderen. Eerst als stagiair, waarna ik me heb opgewerkt tot eerste solist. Het hoogste wat je kan bereiken in de balletwereld is die van principal.”

Toen mijn moeder me uitdaagde dat ik nooit ballet zou durven doen, heb ik die uitdaging meteen aangenomen. Zoiets moet je mij geen twee keer zeggen! Philipe Lens

Het (pijnlijke) leven van een danser

“Als balletdanser dans je niet alleen de klassieke balletten, maar ook hedendaagse dansen. Al die balletten instuderen en alle bewegingen perfect onder de knie krijgen, is een uitdaging. Wij studeren zes dagen op zeven. Om je een idee te geven: om een heel ballet in te studeren heb je een maand nodig. Zelfs als je alleen maar een solo van 20 à 30 minuten hebt. Daarnaast is dagelijks pijn hebben een must bij ballet. Dat is ook normaal, als je ziet in welke onmogelijke houdingen we ons lijf soms wringen. Ik heb het geluk dat ik na een kwetsuur altijd snel recupereer en weer in vorm geraak.”

Op het scherp van de snede

“Ik hoop dat ik, net zoals Wim Vanlessen, tot na mijn veertigste zal kunnen blijven dansen. Want het is toch iets geweldigs, dat dansen. Je performt altijd op het scherp van de snede: het is live en dus kan er altijd iets fout gaan. Als bonus zie je een heel stuk van de wereld. Zo ben ik onder andere al in Londen, New York, Venetië en Parijs geweest. Oké, je verdient niet het grote geld van een profvoetballer, maar ik heb een goed basisloon.”

Geloof niet te veel van wat er in films zoals ‘Black Swan’ wordt getoond: wij duwen elkaar echt niet van de trap om een solo te bemachtigen. Philipe Lens

Frietjes met stoofvlees

“Balletdansen is geen hobby, maar topsport. Net zoals in elke sport, is er ook in het ballet sprake van competitie. Mannen hebben het iets makkelijker dan vrouwen, omdat er nu eenmaal meer vrouwelijke dansers zijn. Maar ook die competitie kan motiverend werken. Voor de rest moet je niet te veel geloven van wat er in films zoals ‘Black Swan’ wordt getoond: wij duwen elkaar echt niet van de trap om een solo te bemachtigen. Integendeel, wij helpen elkaar zoveel mogelijk. Buiten die (bijna) dagelijkse repetities en de optredens kan je mij geregeld in de fitness vinden. Mijn lichaam moet ik nauwgezet onderhouden. Ik ben een echte accordeon: tijdens de zomervakantie kom ik altijd wat kilo’s bij, want ja, ik eet ook eens graag frietjes met stoofvlees en een pintje erbij. Maar als ik daarna weer intensief begin te trainen, zijn die kilo’s er snel af. Als danser weet je dat je een korte carrière zult hebben, maar ik maak me nog niet te veel zorgen over de toekomst. Mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht in Antwerpen en dat zijn we nu volop aan het renoveren.”

