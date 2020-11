"Pfizer gestart met vaccinvluchten” - Vandenbroucke: “Pas begin januari opnieuw overleg over mogelijke versoepelingen”

Showbizz Oom van André Hazes zorgde voor verzoening met Monique: “Hij heeft me geholpen om van de drank af te blijven”

28 november Coronacrisis of niet, 2020 is het jaar waarin André Hazes (26) z’n leven definitief over een andere boeg gooide. Hij ging minder drinken, begon intensief te sporten en herenigde zich na een korte romance met Bridget Maasland (46) opnieuw met grote liefde Monique Westenberg (42). “En dat komt allemaal dankzij m’n oom”, vertelt Hazes in een dubbelinterview met z'n wederhelft in het magazine Talkies.