Pfizer/BioNTech versnelt vaccinleveringen

Minister Vandenbrou­c­ke: “Heropenen terrassen totaal niet aan de orde”

10:41 België blijft vaccineren met AstraZeneca, zo besliste de taskforce vaccinatie gisteren, nadat eerder verschillende Europese landen hadden besloten om de toediening van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk stop te zetten. “Op basis van wat we weten is er geen enkele reden om nu te stoppen”, zo verklaarde minister Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren in VTM NIEUWS. Op Radio 1 riep Vandenbroucke vanochtend op om weer meer te gaan telewerken en zei hij dat het heropenen van terrasjes “totaal niet aan de orde” is.