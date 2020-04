Petra stikte al meer dan 12.000 mondmaskers, Australische koala's weer vrijgelaten in het wild en andere verhalen die je opbeuren LH

12 april 2020

09u00 3 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws in deze coronatijden. Je zou bijna vergeten dat er ook nog wat moois gebeurt. Speciaal daarom selecteerden wij een reeks hartverwarmende en positieve artikels. Om je week toch nog met een glimlach af te sluiten.

Juf breit haar klas van 23 leerlingen

De paasvakantie is ondertussen van start gegaan en hoewel kinderen eigenlijk normaal nu pas hun vriendjes moeten missen, is dat door de coronacrisis al wat langer het geval. Een Nederlandse juf bedacht daar een goede oplossing voor: ze breide haar voltallige 23-koppige klas als poppetjes.

Zeven weken geleden verloor ze haar zoon, nu stikte Petra al meer dan 12.000 mondmaskers

Na de dood van haar zoon Matthias (28) bleef Petra Couffez (53) uit Ruddervoorde niet bij de pakken zitten. Ze begon met de hulp van 45 vrijwilligers mondmaskers te stikken en rondde intussen de kaap van de 12.000 exemplaren. “Matthias zorgt ervoor dat ik niet opgeef”, vertelt ze. “Hij geeft me een duwtje in de rug.” (HLN+)

Koala’s die gewond raakten tijdens bosbranden, worden weer vrijgelaten in het wild

Na de ellende en het leed dat de verwoestende bosbranden in Australië hebben veroorzaakt, is er nu ook hoopvol nieuws. Voor heel wat koala’s die toen gewond zijn geraakt, is nu het moment suprême aangebroken. Het moment waar dieren en verzorgers zo lang hebben naar uitgekeken: ze mogen weer naar naar huis, naar de natuur.

Vrijwilliger Davy (36) uit Leuven doet boodschappen voor 86-jarige blinde vrouw: “Dit blijf ik doen, ook na de corona-epidemie”

Gewone mensen die ongewone dingen doen. In die categorie kunnen we de 36-jarige Davy Van Wesemael (36) uit Leuven zeker onderbrengen want sinds de uitbraak van de corona-epidemie doet hij boodschappen voor een 86-jarige blinde vrouw. “De vrijwilliger die dat vroeger deed, is een risicopatiënt en moest daarom stoppen. Nu ga ik tweemaal per week winkelen”, vertelt Davy, die zijn engagement na de epidemie wil verderzetten. (HLN+)

In het wild uitgestorven hertje geboren in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen is een Pater-Davidshertje geboren. De geboorte is bijzonder omdat de soort officieel uitgestorven is in het wild. “De geboorte is uitstekend nieuws voor het behoud van de genetische diversiteit.”

Personeel H20 Invest trekt ‘Marc Van Ranst-truien’ aan als kleurrijke steunbetuiging

De bedrijvengroep H20 Invest had vandaag een ludieke en kleurrijke steunactie op de agenda staan: een heuse ‘Marc Van Ranst-truiendag’. En met succes.

De trofee van Beste Bijrol gaat in deze coronacrisis stilaan naar de pulls van Van Ranst. (HLN+)

Dit zijn de beste grappen die koppels uithalen met elkaar op TikTok

Hoog tijd om die quarantainepuzzels en Animal Crossing in te ruilen voor een beetje humor met je wederhelft of andere huisgenoten. Dit zijn alvast de beste ideeën van koppels die elkaar pranken op TikTok.

Japanse artiest bedankt zorgpersoneel met knotsgekke striptease

De Japanse artiest Kazuhisa Uekusa (32) werd in 2018 in één klap wereldberoemd door zijn maffe striptease-optredens bij ‘Britain’s Got Talent’, en de Amerikaanse en Franse versies van de talentenshow. Wegens de coronacrisis zit de performer al een tijdje werkloos thuis, maar dat weerhield hem er niet van op ludieke wijze het keihard werkende zorgpersoneel in zijn land te bedanken.