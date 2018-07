Petanquetoernooi aan Torenhof 19 juli 2018

Op zaterdag 21 juli staat er in Opstal een petanquetoernooi voor het hele dorp op de planning. Het toernooi draagt de naam 'Bavik Beker Petanque', en was in de voorbije jaren telkens een groot succes. "Het unieke aan dit toernooi is dat het eigenlijk meer een dorpstoernooi dan een petanquewedstrijd is", zegt Kaï Van Nieuwenhove. "Alle deelnemers zijn afkomstig uit Opstal of sterk verbonden met het lokale verenigingsleven." Voor het toernooi zijn al 55 deelnemers ingeschreven. Dat mogen er zestig worden. "En we verwelkomen ook supporters en kijklustigen met open armen." Afspraak op de terreinen aan het Torenhof, in de Putweg. De wedstrijden starten om 14 uur. Alle deelnemers krijgen een prijs in natura en de naam van de winnaar wordt bijgeschreven op de Bavik Wisselbeker. (DND)