Persoonlijk gsm-nummer Liz Truss "te koop" op het internet

WEERBE­RICHT. Vandaag nog regen, nadien mooie nazomer­week met zon en temperatu­ren tot 20 graden

In het noorden van België blijft het zondagnamiddag meestal droog, terwijl het in het zuiden regent. In de loop van de namiddag trekt de regenzone verder zuidwaarts en verlaat die aan het begin van de avond het land in Luxemburg. Vanuit het noorden komen er dan opklaringen met tussendoor enkele geïsoleerde buitjes. De maxima liggen tussen 11 graden in de hogere Ardennen en 17 graden in Laag-België, zo voorspelt het KMI. Volgende week brengt beterschap.

15:45