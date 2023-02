Personeelstekorten doen Lufthansa al knippen in zomeraanbod

Moet de Franse gemeen­schap op de schop? “Ideolo­gisch onrecht­vaar­dig en staat dicht bij apartheid”

Heeft de Franse gemeenschap nog een toekomst? In Franstalig België is er al jarenlang een debat om de bevoegdheden van de federatie Wallonië-Brussel over te hevelen naar het Waals Gewest en het Brussels Gewest. Ook econoom Etienne de Callataÿ pleit voor een afschaffing. “Het is een concept dat ideologisch ongezond is en bij apartheid aansluit”, verklaarde hij bij de nieuwszender ‘LN24'.