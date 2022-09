Personeel Nederlandse Spoorwegen gaat opnieuw staken

De eerste stakingsdag is aanstaande vrijdag in de regio’s noordwest en west, zo melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen. De week daarop is er een staking op dinsdag 13 september in de regio’s oost, zuid en noord en donderdag 15 september in regio midden. Mocht NS na deze tweede stakingsronde nog steeds niet op de eisen in verband met een cao reageren, “dan volgen er landelijke stakingen”, zo dreigen de vakbonden. Het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn van de nieuwe stakingen op het treinverkeer en voor reizigers.