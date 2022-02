Persbureau Belga verspreidt vanaf eind maart Engelstalige berichten over Vlaanderen

Vanaf eind maart zal het persbureau Belga dagelijks Engelstalige berichten over de actualiteit in Vlaanderen verspreiden naar buitenlandse nieuwsmedia en naar internationale instellingen en ambassades. Het persbureau krijgt daarvoor de financiële steun van de Vlaamse overheid. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag bekendgemaakt.

Het is een oud zeer. Voor nieuws uit Vlaanderen wenden buitenlandse media en instellingen zich vaak tot Franstalige nieuwsbronnen. De Vlaamse overheid heeft in het verleden al inspanningen gedaan om die Franstalige bril te vervangen door een Vlaamse. Zo lanceerde voormalig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) in 2007 het Engelstalige Flanders Today, dat zich vooral richtte op expats. Maar dat initiatief werd begin 2021 stopgezet.

Vlaams minister-president Jan Jambon gooit het nu over een andere boeg. De Vlaamse overheid gaat in zee met het onafhankelijke persbureau Belga dat vanaf 28 maart dagelijks Engelstalige berichten over Vlaanderen zal verspreiden. De focus ligt in eerste instantie op de buurlanden en de rest van het Europese continent. Maar het is ook de bedoeling om buiten Europa samenwerkingen met nieuwsbedrijven en -platformen aan te gaan.

“Door relevant nieuws over Vlaanderen voortaan ook in het Engels te verspreiden zal de bekendheid en de aantrekkingskracht van Vlaanderen als topregio voor investeerders, beleidsmakers en menselijk talent nog versterken”, zegt minister-president Jambon. Hij wijst er ook op dat er in het buitenland gelijkaardige samenwerkingen bestaan tussen regeringen en persagentschappen, zoals in Frankrijk met AFP, in Duitsland met DPA en in Italië met Ansa.

“We zijn heel trots dat de Vlaamse overheid voor die internationale nieuwsdienst Vlaanderen kiest voor Belga”, reageert Patrick Lacroix, CEO van Belga. “We schrijven bij Belga al meer dan 100 jaar berichten, eerst in het Frans en iets later ook in het Nederlands. Daar komt nu ook het Engels bij”, klinkt het. De Engelstalige Belga-berichten zullen zich ook niet strikt beperken tot de actualiteit in Vlaanderen. Ook relevant nieuws uit de rest van België zal aan bod komen. “Dat is doorgesproken met de Vlaamse overheid.”

Volgens Lacroix zal de Engelstalige nieuwsdienst in volle onafhankelijkheid kunnen werken en is het de bedoeling om de Engelstalige ‘newswire’ van Belga in de toekomst verder uit te bouwen.