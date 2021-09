Peeters plant 32 extra ritten voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs, Groen spreekt van “schaamtelijke” oplossing

Er komen 32 extra ritten in het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs om de meest precaire situaties op te lossen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) na verschillende schrijnende verhalen van kinderen die uren op de bus moeten zitten om op school te geraken. De extra ritten moeten helpen vermijden dat leerlingen zonder vervoer zitten of dat ze langer dan drie uur per rit op de bus zitten. Groen-parlementslid Stijn Bex reageert ontgoocheld bij Belga. Hij noemt het plan van Peeters “schaamtelijk”.

Bij de start van het nieuwe schooljaar doken opnieuw getuigenissen op over kinderen in het buitengewoon onderwijs die soms urenlang, sommigen tot meer dan 6 of 7 uur per dag, onderweg zijn met een schoolbus. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters kaartte de situatie vorige vrijdag aan op de eerste ministerraad van de Vlaamse regering. Daar werd beslist om meteen 1,8 miljoen euro vrij te maken om de ergste noden te lenigen.

Plan van aanpak

Samen met De Lijn is er nu een plan van aanpak uitgestippeld. Er komen 32 extra ritten die ervoor moeten zorgen dat kinderen niet langer dan 3 uur per rit op de bus zitten en dat leerlingen die nog geen vervoer hebben voortaan wel kunnen vervoerd worden. Daarvoor wordt er ook geschoven met bestaande ritten. “Sommige kinderen zullen iets langer op de bus zitten, de meesten minder lang en de extremen zouden er tussenuit moeten zijn”, zegt Peeters.

Concreet gaat het om 5 extra ritten in Limburg, 4 extra ritten in Antwerpen, 14 extra ritten in Oost-Vlaanderen, 6 extra ritten in West-Vlaanderen en 3 extra ritten in Vlaams-Brabant. Volgens de minister gaat De Lijn de zaak verder opvolgen en bekijken waar er mogelijk nog precaire situaties zijn waarvan nog geen melding is gemaakt. Het is ook de bedoeling dat de extra bussen “zo snel mogelijk” rijden. “De Lijn zit nu volop in overleg met de scholen en het contracteren van autocarbedrijven”, aldus Peeters.

Om het aanslepende probleem op een structurele manier op te lossen, richt de minister een werkgroep op met daarin alle betrokken departementen en kabinetten. “De problematiek is al een oud zeer en geraakte nooit opgelost. Nu moeten we samen met alle stakeholders ervoor zorgen dat dit project slaagt.”

Quote Leerlingen kunnen nog altijd tot zes uur per dag op de bus zitten. Ik vraag me af welke minister dat voor zijn eigen kinderen zou willen. Groen-parlementslid Stijn Bex

‘Totaal geen oplossing’

Voor oppositiepartij Groen is de ingreep van Peeters onvoldoende. Parlementslid Stijn Bex noemt het plan in een reactie aan Belga “zelfs schaamtelijk”. “Leerlingen kunnen nog altijd tot zes uur per dag op de bus zitten. Ik vraag me af welke minister dat voor zijn eigen kinderen zou willen”, zegt hij.

Bex wil dat de minister tegen de herfstvakantie met een oplossing komt zodat kinderen in het buitengewoon onderwijs maximaal 2 uur per dag op de bus zitten. “Kinderen zullen nog altijd tot 3 uur per rit op de bus zitten en dat is veel te lang”, klinkt het. “De Vlaamse regering doet alsof ze de zaken aanpakt, maar dit is totaal geen oplossing. Het ontbreekt deze regering en deze minister aan de wil om op korte termijn met een echte oplossing te komen en een einde te maken aan de martelgang voor veel gezinnen”, aldus Bex.

De Groen-politicus verwijst naar het Kinderrechtencommissariaat. “Zij adviseren dat kinderen maximaal één uur per rit of in totaal twee uur per dag op de bus zouden zitten. Wij vragen daarom dat de minister tegen de herfstvakantie met een oplossing komt waarbij kinderen maximaal één uur per rit op de bus zitten.”

